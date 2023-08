Tenero di cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tenero di cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BUONO

Significato/Curiosita : Tenero di cuore

Nel 2015. olav è un killer dislessico, incapace di fare i conti più semplici, troppo tenero di cuore per fare il protettore. uccidere è l'unica cosa che... Contengono il titolo. buono acquisto o buono sconto – biglietto o documento che dà diritto ad uno sconto su un determinato acquisto buono pasto – mezzo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Tenero di cuore : tenero; cuore; Formaggio tenero del Norditalia; tenero con gli infelici; Albero dal legno tenero ; Una pera di cacio tenero ; Non è tenero ... nella farina; L apparecchio per auscultare da remoto i battiti del cuore ; Cose di cuore ; Tipo di allenamento per la linea e il cuore ; Noto snack croccante dal cuore morbido; Il cuore del felice;

Cerca altre Definizioni