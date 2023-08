Tagliar via ciò che è superfluo in modo poetico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tagliar via ciò che è superfluo in modo poetico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RISECARE

Significato/Curiosita : Tagliar via cio che e superfluo in modo poetico

Significato corrente di questo modo di dire (alla cui diffusione nell'italiano parlato contribuì forse l'omonimo genere poetico futurista inventato nel 1912... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

