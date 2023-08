Le strofe della Commedia dantesca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le strofe della Commedia dantesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TERZINE

Significato/Curiosita : Le strofe della commedia dantesca

La terzina dantesca, o terzina incatenata, o terza rima, è la strofa usata da dante nella divina commedia. essa è costituita da tre versi endecasillabi... Dante pensasse per terzine. altre volte è l'unione di più terzine a formare un blocco discorsivo, articolato sulle singole terzine (introdotte da varie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

