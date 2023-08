Strada Provinciale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strada Provinciale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SP

Significato/Curiosita : Strada provinciale

Le strade provinciali sono localizzate con la parola "landesstraße". la denominazione generalmente utilizzata è "landesstraße - strada provinciale" o... Il titolo. sp – codice vettore iata di sata air açores sp – codice fips 10-4 della spagna sp – codice iso 3166-2:br di san paolo (brasile) sp – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Strada Provinciale : strada; provinciale; Un mezzo a 4 ruote per fuoristrada ; Non fa molta strada per assistere al GP dell Emilia-Romagna; Una striscia della strada ; Scapestrato fuori strada ; L autostrada appenninica A1 lo è di valico; Quartier generale provinciale dei Carabinieri; Ente provinciale ; Rappresenta il governo a livello provinciale ; provinciale in breve;

Cerca altre Definizioni