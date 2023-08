Stanzone con le brande - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stanzone con le brande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAMERATA

Significato/Curiosita : Stanzone con le brande

Radunati in un solo stanzone, sotto la sorveglianza di appena due o tre secondini).. anni dopo, il carcere fu aperto al pubblico per le visite guidate: attualmente... Santa maria di camerata, poi crebbe d'importanza grazie ai traffici che, grazie alla via mercatorum, passavano dal borgo di camerata per dirigersi verso...