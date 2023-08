Sottili mete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottili mete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FINI

Significato/Curiosità : Sottili mete

Le "sottili mete" o "fini" si riferiscono a obiettivi o risultati che sono delicati, complessi o appena percettibili. Questi possono richiedere una profonda comprensione o attenzione per essere raggiunti o compresi appieno. Spesso, implicano sfumature, dettagli o sfaccettature che richiedono una sensibilità o un'osservazione particolare per essere rilevati. Le sottili mete possono riguardare questioni psicologiche, relazioni interpersonali, interpretazioni artistiche o concetti filosofici. Catturare tali sfumature può portare a una maggiore profondità di comprensione e ad una prospettiva più ricca su vari aspetti della vita e della conoscenza umana.

Altre risposte alla domanda : Sottili mete : sottili; mete; sottili fogli metallici; È sottili ssima in certe matite; Uccelli con zampe e collo lunghi e sottili ; sottili gracili; Sono sottili quelli di vespa;

