Se sono parallele non s incontrano mai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se sono parallele non s incontrano mai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RETTE

Significato/Curiosita : Se sono parallele non s incontrano mai

Equivalente a quello delle parallele, rendendo vana la dimostrazione. anche modificando la definizione di rette parallele non si approda a nulla: euclide... Due rette nel piano possono essere: incidenti se hanno un unico punto in comune. un caso particolare di rette incidenti si ha quando le due rette formano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

