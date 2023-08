Semina zizzania sui social - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Semina zizzania sui social. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TROLL

Accettando di fingere di essersi innamorata di umberto mentre luca semina zizzania tra marta e vittorio. sul finire della terza stagione, però, il piano... Un troll, nel gergo di internet e in particolare delle comunità virtuali, è un soggetto che interagisce con gli altri tramite messaggi volutamente provocatori... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

