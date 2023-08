Scrisse Il rosso e il nero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse Il rosso e il nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STENDHAL

Significato/Curiosita : Scrisse il rosso e il nero

Immaginario, il libro rosso dei confini occidentali, un'autobiografia scritta a quattro mani da bilbo baggins, protagonista de lo hobbit, e dal nipote e cugino... stendhal, pseudonimo di marie-henri beyle (grenoble, 23 gennaio 1783 – parigi, 23 marzo 1842), è stato uno scrittore francese. amante dell'arte e appassionato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Scrisse Il rosso e il nero : scrisse; rosso; nero; scrisse il poema Pugacev; Battisti e Mogol la scrisse ro del sole; scrisse una celebre racolta in latino di fatti e detti memorabili; scrisse una monumentale Storia universale; Orazio scrisse quella poetica; Chi la prova diventa rosso ; Comune e vino rosso del Vercellese; Così sono detti i rosso neri del calcio di Milano; Sovente grosso ; Fu un grosso gruppo metallurgico italiano; Come il lavoro nero venuto a galla; Il Francesco attore nelle serie Boris e nero Wolfe; Dicono la porti il gatto nero che attraversa; La suonava nero ne; I grani come il miglio e l orzo nero ;

Cerca altre Definizioni