Scorre nella Valtellina - Cruciverba

Italiana. l’aqua granda (spol) scorre per metà del suo tratto iniziale nella val di livigno e per l'altra metà scorre nell'engadina, in svizzera. il pericoloso... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi adda (disambigua). l'adda (in lombardo ada) è un fiume dell'italia settentrionale, il cui corso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

