Scambi di merce - Cruciverba

BARATTI

La gestione degli scambi veniva effettuata tramite la reciprocità ossia il baratto, successivamente con moneta naturale o moneta-merce ed infine con metallo-utensile

