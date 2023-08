Sbocca nel Caspio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sbocca nel Caspio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : URAL

Significato/Curiosita : Sbocca nel caspio

Rispettivamente. diversi stati hanno coste solo su mari senza sbocco all'oceano, come il mar caspio e il mar morto, ma, dato che questi sono spesso considerati... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ural (disambigua). l'ural (in kazako , žajyq), conosciuto come jaik prima del 1775, è...