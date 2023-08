Vi si riposa il nuotatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si riposa il nuotatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BORDO VASCA

Una parte del corpo del nuotatore deve sempre emergere. a parziale deroga di quest'ultima regola, è possibile per il nuotatore stare in immersione, ma... Notte fonda torna harry. jean-paul è ancora sveglio e i due vanno a bordo vasca a bere qualcosa; harry, alterato, dice a jean-paul che la sua relazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Vi si riposa il nuotatore : riposa; nuotatore; Avvolge chi riposa ; riposa re profondamente; Vi riposa a Roma anche Raffaello Sanzio; Su quelle da giardino ci si riposa ; Vi si riposa il pugile; Si tempra nell acqua ma non è il nuotatore che si allena; Michael nuotatore che ha vinto più ori olimpici; nuotatore specializzato; nuotatore esperto in uno stile; In testa al nuotatore ;

