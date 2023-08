Un recipiente di pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un recipiente di pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OTRE

Significato/Curiosita : Un recipiente di pelle

Conservare il recipiente perfettamente chiuso. s 8: conservare il recipiente protetto dall'umidità. s 9: conservare il recipiente in un luogo ben ventilato... Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. l'otre è un contenitore per liquidi usato anticamente. questo era praticamente una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

