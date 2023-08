Un raggruppamento di soldati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un raggruppamento di soldati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : REPARTO

Significato/Curiosita : Un raggruppamento di soldati

un picchetto è un soldato o un piccolo raggruppamento di soldati disposti in posizione avanzata rispetto ad una formazione più ampia con compiti di avanscoperta... In pattuglie (o squadriglie); reparto – suddivisione di una squadra di calcio (difesa, centrocampo e attacco); reparto – nelle forze armate, qualsiasi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un raggruppamento di soldati : raggruppamento; soldati; raggruppamento operativo Speciale; Piccolo raggruppamento di alberi; raggruppamento di tre cavi elettrici; raggruppamento operativo dei Carabinieri; raggruppamento di soldati; soldati assoldati ; Linea ordinata di soldati affiancati; Morì con 300 soldati alle Termopili; Fiaschette per soldati ; Una fatica per i soldati ;

