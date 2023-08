Quindi perciò - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quindi perciò. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SICCHÈ

Significato/Curiosita : Quindi percio

Anglofoni. nel sistema di codifica unicode, il codice per il "perciò" è: u+2234 perciò uso in un sillogismo: tutti gli dei sono immortali. zeus è un... Linguistico dalla lingua inglese derivante dall'unione di "firm" e "software", sicché in italiano equivale a componente logico permanente) è un programma, ovvero...