Quelli indossati dai domenicani sono bianchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli indossati dai domenicani sono bianchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SAI

Significato/Curiosita : Quelli indossati dai domenicani sono bianchi

Scapolari, i più conosciuti sono quelli: dei domenicani (bianco) di san francesco dei cistercensi (nero) dei premostratensi (bianco) dei carmelitani (marrone... Come lo sai (how do you know), è un film del 2010 scritto e diretto da james l. brooks con reese witherspoon, paul rudd, owen wilson e jack nicholson... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

