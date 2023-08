Quelle salmonate hanno le carni rosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle salmonate hanno le carni rosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TROTE

Significato/Curiosita : Quelle salmonate hanno le carni rosa

(nardo, 1847) trota rosa grazie alla bontà delle sue carni la trota è molto utilizzata in cucina, tra cui il nord italia. anche le sue uova vengono utilizzate... Parlare di trota salmonata. non si tratta di una sottospecie, ma solamente di trote il cui colore rosato della carne ricorda quello del salmone. il colore dipende... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

