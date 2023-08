Quelle del terreno rendono dura la marcia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle del terreno rendono dura la marcia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASPERITÀ

Significato/Curiosita : Quelle del terreno rendono dura la marcia

Pulizia del suo pelo perché questo è molto importante per regolare la sua temperatura corporea. la sua lingua è coperta da piccole papille che la rendono molto... Quale motto o incitazione, che significa letteralmente: «attraverso le asperità sino alle stelle». si tratta di una frase relativamente recente in questa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

