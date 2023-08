Quella di chiusura mette fine alla trasmissione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di chiusura mette fine alla trasmissione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SIGLA

Significato/Curiosita : Quella di chiusura mette fine alla trasmissione

Lingua originale con i sottotitoli italiani e in contemporanea con la trasmissione giapponese, mentre l'edizione doppiata in italiano è stata trasmessa... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sigla (disambigua). la sigla è la lettera iniziale di una parola o l'insieme delle lettere iniziali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

