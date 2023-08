Quella di Caserta fu progettata da Vanvitelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di Caserta fu progettata da Vanvitelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REGGIA

Significato/Curiosita : Quella di caserta fu progettata da vanvitelli

– "vanvitelli" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi vanvitelli (disambigua). luigi vanvitelli (napoli, 12 maggio 1700 – caserta, 1º... Della reggia stessa. il castello e il suo parco rappresentano una delle opere architettoniche di maggiore raffinatezza della storia moderna. la reggia nacque... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

