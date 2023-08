In quella bianca si scia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In quella bianca si scia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SETTIMANA

Significato/Curiosita : In quella bianca si scia

Che si manifestano sulla scia dell'aeromobile quando questo vola in aria molto umida e instabile. la temperatura dell'aria più favorevole è quella compresa... Pasqua 1582 ha 350 giorni ossia 50 settimane). la "settimana santa" è tradizionalmente per i cristiani la settimana che va dalla domenica delle palme al... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

