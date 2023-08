Pregiata pietra da costruzioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pregiata pietra da costruzioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MARMO

Significato/Curiosita : Pregiata pietra da costruzioni

Trullo (greco antico t trûllos, "cupola") è un tipo di costruzione conica in pietra a secco tradizionale della puglia centro-meridionale. i trulli... Caldia marmo arabescato marmo bianconeve ziche marmo di botticino marmo di candoglia marmo di carrara marmo di chiampo marmo cipollino mandolato marmo cipollino... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

