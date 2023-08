Mutano il ceto in centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mutano il ceto in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NR

Significato/Curiosita : Mutano il ceto in centro

Viceversa, non in nome di princìpi, ma d'interessi, di vanità e d'ambizioni di rado confessabili. si mutano gli odi in amori e gli amori in odi, e si smarrisce... Titolo. nr – codice vettore iata di pamir air nr – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua ndebele meridionale nr – codice iso 3166-1 alpha-2 di nauru .nr – dominio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

