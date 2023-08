Lo leggono i preti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo leggono i preti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MESSALE

Il messale è un libro liturgico di rilevanza fondamentale per i preti e il clero cattolico. Contiene le preghiere e le istruzioni necessarie per celebrare la messa e i sacramenti. Il messale offre una guida dettagliata per ogni parte della liturgia, tra cui letture bibliche, preghiere e riti sacri. I preti lo utilizzano come riferimento per guidare la comunità durante le celebrazioni liturgiche, assicurando che i riti siano eseguiti correttamente e con devozione. Il messale è un simbolo tangibile della continuità delle tradizioni religiose e della sacra pratica della messa all'interno della Chiesa cattolica.

Altre risposte alla domanda : Lo leggono i preti : leggono; preti; Si leggono negli appelli; Si leggono in Piemonte e in Sardegna; Le leggono i radiologi; Si leggono in tema; Si leggono in casa; La portavano le donne e i preti ; Comprende preti e monaci; Raoul tra gli interpreti di Immaturi - Il viaggio; La Taylor fra gli interpreti di Ransom - Il riscatto; Saranno preti ;

