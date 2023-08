Insoliti nella conformazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insoliti nella conformazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANORMALI

Significato/Curiosita : Insoliti nella conformazione

Vicereale si insediò stabilmente nel palazzo reale, il largo non aveva una conformazione adeguata di piazza. i diversi viceré che si susseguirono nel tempo,... anormali, tornano in seguito, anche se in forma ridotta e concisa, ne la volontà di sapere, volume pubblicato nel 1976. michel foucault, gli anormali...