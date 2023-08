La incolpa spesso chi non sa perdere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La incolpa spesso chi non sa perdere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IELLA

Significato/Curiosita : La incolpa spesso chi non sa perdere

Soprattutto non sopporta non arrivare prima, perdendo spesso le staffe, e rimprovera spesso il suo compagno per un errore che ha fatto loro perdere la medaglia... Superstizione. lo stesso argomento in dettaglio: iettatore. il termine jella, iella deriva dall'arcaismo iettare, gettare sotto forma di polvere il proprio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La incolpa spesso chi non sa perdere : incolpa; spesso; perdere; incolpa ti sotto accusa; Giustamente incolpa ta; Puntare il dito per incolpa re; incolpa ti, imputati; incolpa to, imputato; di vitello: spesso si cuoce con burro e salvia; Si annunciano spesso coi lampi; Quello elettrico ha spesso la testina regolabile; Viene spesso dopo il gira; Quelli da baraccone sono spesso circensi; Fa perdere la coincidenza; Non funzionare perfettamente perdere in efficienza; Lo dimostra chi sa perdere sportivamente; perdere l entusiasmo; Si può perdere quello dell intelletto;

