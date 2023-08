Tu hai una certa paura dei compiti in classe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tu hai una certa paura dei compiti in classe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TEMI

Significato/Curiosita : Tu hai una certa paura dei compiti in classe

La classe ticonderoga è una classe di incrociatori lanciamissili, con compiti antiaerei. anche nota come classe aegis, in quanto per lungo tempo l'unica... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi temi (disambigua). temi (in greco antico: µ, thèmis) è un personaggio della mitologia greca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

