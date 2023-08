La grafia più veloce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La grafia più veloce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STENO

Significato/Curiosita : La grafia piu veloce

la stenografia (dalle parole di origine greca stènos, «stretto, ristretto», e grafìa, «scrittura») è un metodo di scrittura veloce tachigrafico, che impiega... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi steno (disambigua). steno, pseudonimo di stefano vanzina (arona, 19 gennaio 1917 – roma, 13... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

