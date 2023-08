Giacca e pantaloni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giacca e pantaloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VESTITO

Significato/Curiosita : Giacca e pantaloni

Importante è che restino assolutamente invisibili. sotto la giacca da smoking si indossa il panciotto, anch'esso nero (anche in caso di giacca bianca) e dello... Stai cercando il termine araldico, vedi attributi araldici di modifica#vestito. questa voce o sezione sugli argomenti abbigliamento e antropologia non... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Giacca e pantaloni : giacca; pantaloni; Chiudere la giacca ; C è chi lo mette sotto la giacca ; Con l acca fan la giacca ; Completo femminile con giacca e gonna o pantaloni; giacca di lana tipica dei college inglesi ing; Come pantaloni che terminano stretti al ginocchio; Sono doppie nei pantaloni ; I pantaloni che stingono; Il taglio dei pantaloni che coprono l ombelico; Un modo gergale per riferirsi ai pantaloni ;

Cerca altre Definizioni