Si getta per fissare il barchino al fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si getta per fissare il barchino al fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANCOROTTO

Significato/Curiosita : Si getta per fissare il barchino al fondo

Wikipedia. segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. renato ancorotti (crema, 19 marzo 1956) è un imprenditore e politico italiano. laureato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si getta per fissare il barchino al fondo : getta; fissare; barchino; fondo; Usa e getta ; Chi la cavalca si getta in un impresa pericolosa; Si uccide getta ndosi in un abisso; La si getta per abbandonare; getta aria in testa; Metterli significa fissare limiti invalicabili; fissare per sé in anticipo; Permettono di fissare le viti nei muri; fissare in anticipo; Stringhe per chiudere o fissare ; In fondo all autodromo; In fondo al camping; fondo da coltivare; Estesa proprietà terriera grande fondo agricolo; Come la fiera nascosta in fondo al covile;

