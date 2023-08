Fuggono dalle guerre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fuggono dalle guerre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROFUGHI

Significato/Curiosita : Fuggono dalle guerre

Qui. se stai cercando altri significati, vedi guerre stellari (disambigua) o star wars (disambigua). guerre stellari (in inglese star wars) è un franchise... Protezione sussidiaria. la stessa forma di protezione è prevista per i profughi o gli sfollati che, pur non essendo rifugiati, sono tuttavia esposti, in...