Se finisce in un pagliaio non si trova più - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se finisce in un pagliaio non si trova più. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AGO

Significato/Curiosita : Se finisce in un pagliaio non si trova piu

un contenuto: ad esempio, tutto è bene quel che finisce bene (shakespeare) è stata esclusa in quanto assimilabile a un proverbio: in ogni contesto in... Italiano pietro ago – militare e politico italiano roberto ago – giurista e magistrato italiano ago – attrezzo per suturare i tessuti biologici ago – attrezzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Se finisce in un pagliaio non si trova più : finisce; pagliaio; trova; finisce scindendosi; finisce sempre a botte ma non è la riunione di condominio del ragionier Fantozzi; Alla fine della parola definisce genere e numero; Vi finisce la carta straccia; finisce sempre con una curva; È vano cercarlo in un pagliaio ; È inutile cercarlo in un pagliaio ; A ristorante nel menù si trova quella di stagione; Se ne trova no del presepe a San Gregorio Armeno; Quella di Venere si trova agli Uffizi; Nel comasco vi si trova va un noto casinò; Si trova nell alta atmosfera oltre 50 km da terra;

