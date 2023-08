Li evita chi sta a dieta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li evita chi sta a dieta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GRASSI

Significato/Curiosita : Li evita chi sta a dieta

Seguono una dieta di sole piante, senza che nulla sia di provenienza animale - ad esempio no carne, latte, uova o miele. lo stile di vita evita anche pelli... Maisano grassi – politica italiana grassi – cognome italiano grassi – famiglia patrizia veneta grassi – famiglia patrizia bolognese grasso luigi grassi altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Li evita chi sta a dieta : evita; dieta; Quello tartaro è usato come agente lievita nte; Li evita l astemio; Applicato al collo di recipienti evita le colature; Un inevita bile tiro della sorte; La Ayane dei musical Cats ed evita ; Lo smaltisce chi si mette a dieta ; Non hanno bisogno di mettersi a dieta ; Li butta giù chi sta a dieta ; La dieta degli animali destinati al macello; Si cerca di recuperarla con la dieta ;

Cerca altre Definizioni