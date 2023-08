Equità senza vocali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Equità senza vocali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : QT

Significato/Curiosita : Equita senza vocali

Da una funzione per effettuare chiamate vocali, che permette anche di lasciare messaggi in una segreteria vocale. il 6 luglio 2011 è stato lanciato il servizio... Termine intervallo qt si intende il tratto di ecg che si estende dall'inizio del complesso qrs fino al termine dell'onda t. l'intervallo qt esprime il tempo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Equità senza vocali : equità; senza; vocali; Tale è il concorso di equitazione fatto di 3 prove; Lo spareggio in equitazione; Una gara di equitazione; Piero e Raimondo, equitazione; Non conforme a equità ; Raccontate senza ritegno; Puma senza testa; senza amiche; È amorale senza amore; Sedute senza sete; Le vocali della Sfinge; vocali in coda; Le vocali nei canti; Le vocali in sede; Le vocali in grumi;

