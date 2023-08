Un epoca dell era terziaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un epoca dell era terziaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MIOCENE

Significato/Curiosita : Un epoca dell era terziaria

Incorporate o meno in un bene. si può suddividere in tradizionale (comprendente servizi tradizionalmente presenti praticamente in ogni epoca e cultura) e avanzato... Geologici, il miocene è la prima delle due epoche geologiche in cui è suddiviso il neogene, il secondo periodo dell'era cenozoica. il miocene è compreso...