Disseccato per la siccità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disseccato per la siccità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARIDO

Significato/Curiosita : Disseccato per la siccita

Dovevano probabilmente essere un tempo mesi estivi, caratterizzati da grande siccità. il 15 jumada al-ula 38 dell'egira /658) nacque il quarto imam sciita,... Terrestre e la sua evoluzione, bologna, zanichelli, 1993. altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su clima arido... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Disseccato per la siccità : disseccato; siccità; Merluzzo disseccato all aria; Merluzzo disseccato all aria; Asciutte per la siccità ; Improduttiva per la siccità ; Lo compromette la siccità ; Interrompono la siccità ; Brulle per la siccità ;

