Cotto in acqua - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : LESSATO

Significato/Curiosita : Cotto in acqua

Essere reidratato e quindi non deve essere messo in ammollo prima della cottura. va direttamente cotto in acqua per 10 minuti circa. il bulgur crudo, non avendo... Merluzzo conservato (in genere è preferito lo stoccafisso al baccalà), lessato con patate in acqua salata; una volta scolata l'acqua, si aggiungono aglio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

