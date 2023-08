Le consonanti della house - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti della house. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : HS

Significato/Curiosita : Le consonanti della house

Iniziale della sua apparizione nel mondo latino, il luogo geografico non era sempre scritto con uguale scelta di caratteri, con la prima consonante originariamente... Testa hs – simbolo chimico dell'hassio hs – codice iso 3166-2:cf di mambéré-kadéï (repubblica centrafricana) hs – abbreviazione di ostacoli (hurdles) hs –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

