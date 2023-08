Comune e vino rosso del Vercellese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune e vino rosso del Vercellese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GATTINARA

Significato/Curiosita : Comune e vino rosso del vercellese

La panissa (in vercellese) o paniscia (in novarese) è un tipo di risotto diffuso in piemonte con alcune varianti provinciali. è diffuso soprattutto nel... Simbolo della città. a gattinara si produce l'omonimo vino docg. lo stesso argomento in dettaglio: geografia del piemonte. gattinara dista circa 35 km dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

