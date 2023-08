I computer in una mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I computer in una mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PALMARI

Significato/Curiosita : I computer in una mano

Un computer (pronuncia italiana: /kom'pjuter/), in italiano anche noto come elaboratore o calcolatore, è una macchina automatizzata programmabile in grado... Cercando altri significati, vedi palmaria (disambigua). «dal capo corvo ricco di viburni i pini vedess'io della palmaria che col lutto dei marmi suoi notturni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

