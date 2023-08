Si classificano le sismiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si classificano le sismiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ZONE

Significato/Curiosita : Si classificano le sismiche

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi zone (disambigua). zone (zòne oppure hù in dialetto bresciano) è un comune italiano di 1 026...