Il chiodino per i golfisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il chiodino per i golfisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TEE

Significato/Curiosita : Il chiodino per i golfisti

Italiano 1958 - bruno censore, politico e politico italiano 1958 - alessandro chiodini, allenatore di calcio e ex calciatore italiano 1958 - darwin cook, allenatore... Riferimento. jae-bum takata, conosciuto professionalmente con il nome brian tee (okinawa, 15 marzo 1977), è un attore e produttore cinematografico statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il chiodino per i golfisti : chiodino; golfisti; Il chiodino su cui si posa la pallina da golf; chiodino del golfista; Il chiodino sul quale si posa la pallina da golf; L automobilina dei golfisti ; L automobilina per i golfisti ; Un termine per golfisti ; Un numero dei golfisti ; Mazza per golfisti ;

Cerca altre Definizioni