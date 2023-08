Carte con il matto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carte con il matto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TAROCCHI

Significato/Curiosita : Carte con il matto

Altri significati, vedi matto. il matto (detto anche il folle o il follo) è un arcano maggiore dei tarocchi. altri nomi: il misero, il vagabondo. francese:... Definito "tarocco piemontese", simile ai tarocchi cosiddetti “di marsiglia. tuttavia, come ha rilevato lo storico giordano berti, i tarocchi di vergnano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Carte con il matto : carte; matto; carte sio ripeteva: Cogito sum; Nel poker la coppia di quattro carte ; Il gioco di carte in cui il 2 vale poco o niente; Una figura tra le carte ; Strappati via come un carte llo dal vento; matto temuto dal re; Fa presa tra un matto ne e l altro; Lo fa chi dà fuori di matto ; Opere in cemento e matto ni; Lo si dà matto soltanto al re;

Cerca altre Definizioni