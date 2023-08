La capitale della Costa Rica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale della Costa Rica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SAN JOSÈ

Significato/Curiosita : La capitale della costa rica

Brasiliano, vedi costa rica (brasile). coordinate: 10°n 84°w / 10°n 84°w10; -84 la costa rica o costarica, ufficialmente repubblica di costa rica (in spagnolo... Altri significati, vedi san josé (disambigua). san jose (in spagnolo san josé, pronucia inglese: /sæn ho'se/; pron. spagnola [sa xo'se]) è una città americana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La capitale della Costa Rica : capitale; della; costa; rica; La capitale dello stato USA dell Arizona; Gli abitanti dello Stato con capitale Ulan Bator; Land tedesco la cui capitale è Dresda; capitale sul Tamigi; La capitale del Benin; Una grande città della Siria; Le consonanti della house; Il fermentare della pasta; La testa della seppia; La sigla della Lituania; Movimenti costa nti di liquidi e gas; Nello spazio circosta nte; Arcipelago spagnolo al largo della costa nordoccidentale dell Africa; Lo stendardo dell imperatore costa ntino; Centro balneare della costa del Sol; Storica marca italiana di tè; Può essere rica rica bile; Piatto sudamerica no con pesce marinato e spezie; Imitare in modo carica turale; Romanzo del 2001 dell autore america no Palahniuk;

