Canto portoghese di due sole note - Cruciverba

Canto portoghese di due sole note.

Soluzione 4 lettere : FADO

Significato/Curiosita : Canto portoghese di due sole note

