Fa le anse in Lombardia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa le anse in Lombardia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PO

Cremona, anche in epoca altomediovale questo nucleo abitato era in posizione naturalmente difesa, essendo situato tra due grandi anse del po e la valle... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi po (disambigua). il po (afi: /'p/) è un fiume dell'italia settentrionale. la sua lunghezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

