Un animale dell araldica - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : LIOCORNO

Significato/Curiosità : Un animale dell araldica

Il liocorno è una creatura leggendaria spesso presente nell'araldica. Si tratta di una figura mitica che combina tratti di vari animali, come il leone e l'unicorno. Il liocorno è raffigurato con un corpo simile a quello di un leone, zampe artigliate e una coda ricciuta, ma con la distintiva aggiunta di un singolo corno sulla fronte. Questa figura simbolica rappresenta una combinazione di forza, grazia e nobiltà, spesso associata a virtù come la purezza, la saggezza e la potenza. Nell'araldica, il liocorno è un emblema che rappresenta la maestosità e l'unicità delle origini nobiliari.

