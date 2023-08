Andate con Cicerone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andate con Cicerone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ITE

Significato/Curiosita : Andate con cicerone

Disambiguazione – "cicerone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cicerone (disambigua). marco tullio cicerone (in latino: marcus tullius... La locuzione latina ite, missa est è la formula di congedo con cui si conclude la messa celebrata dai cattolici di rito romano. con queste parole il celebrante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

