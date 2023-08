Visioni che anticipano il futuro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Visioni che anticipano il futuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VATICINI

Prima visione assoluta da canale 5 nell'estate del 2000. altre fonti anticipano la trasmissione italiana al 1998, sempre su canale 5. gary hobson riceve... I vaticinia michaelis nostradami de futuri christi vicarii ad cesarem filium (più brevemente vaticinia di nostradamus) sono una serie di immagini conservate... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

